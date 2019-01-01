التنمية الاجتماعية وقطر الخيرية توزعان بطانيات شتوية على الأسر الفقيرة

رام الله / سما /

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية قطر الخيرية، نحو 2100 بطانية شتوية لأسر الأيتام، والأسر الأشد فقراً، في عدة محافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن الادارة العامة لمكافحة الفقر التابعة للوزارة، قامت بتوزيع البطانيات في محافظات: بيت لحم، والقدس، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، ورام الله، وبلدة يطا)، لما فيه مصلحة للأسر الفقيرة، وبما ينسجم مع الخطة الوطنية العامة للحكومة، وخطة التنمية الاجتماعية بالوصول الى أغلب المستفيدين.

وثمن مدير مكتب فلسطين لجمعية قطر الخيرية حذيفة جلامنة، التعاون الدائم مع وزارة التنمية، مشيرا إلى أن مشروع توفير الحرامات لصالح المستفيدين من قوائم الوزارة، ليس الأول بل إن قطر الخيرية قامت بتزويد مراكز المسنين في رام الله ونابلس بوقود التدفئة بالتعاون مع الوزارة، انطلاقا من خطة العمل لخدمة الفئات الفقيرة.