فيديو: تقارير تكشف مكان زوج نانسي عجرم حاليا بعد القبض عليه

وكالات

كشفت تقارير صحفية لبنانية وعربية، عن المكان المتواجد فيه زوج نانسي عجرم، طبيب الأسنان فادي الهاشم، بعد صدور أمر بالقبض عليه.

​وكان المدعية العامة الاستئنافية في منطقة "جبل لبنان"، القاضية غادة عون، قد أصدرت قرارا بالتحفظ على زوج نانسي عجرم، بعدما تبادل إطلاق النار مع شخص حاول اقتحام منزلهما.

وأوضحت تقارير صحفية أن زوج نانسي عجرم أردى مجهولا، اكتشف لاحقا أنه يحمل الجنسية السورية، حاول اقتحام منزلهما، ولكن هاشم أطلق النار عليه وأرداه قتيلا.

وقالت تقارير لبنانية إن زوج نانسي عجرم، تم نقله إلى إحدى المستشفيات، ليقضي فيها فترة التوقيف، لحين أن يبت القضاء اللبناني في موقفه. وأرجعت صحيفة "النهار" اللبناية نقله فادي هاشم إلى المستشفى، بسبب عارض صحي ألم به خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت مصادر قضائية "يبدو أن زوج نانسي عجرم يمر بحالة نفسية صعبة للغاية، بسبب صدمة الموقف الذي تعرض له مع زوجته".

وطالب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل والفنانين اللبنانية والشخصيات العامة، بضرورة الإفراج عن زوج نانسي عجرم، لأنه كان يدافع عن نفسه أمام شخص اقتحم منزله وهدده هو وأسرته.

​ورجحت مصادر قضائية للصحيفة اللبنانية، احتمالية إطلاق سراح هاشم، في وقت لاحق من يوم غد الثلاثاء.

وأرجعت المصادر سبب تأخر الإفراج عن زوج نانسي عجرم، بأنه ضرورة لحين استكمال الإجراءات القضائية اللازمة، وإن كان الإفراج سيكون أمر مفروغ منه، لأنه كان في حالة دفاع عن النفس.

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للاقتحام من قبل سارق مسلح، عندما حاول التسلل داخل غرفة أطفالها أطلق عليه زوجها فادي الهاشم الرصاص مما تسبب في وفاته.

​وعلق عدد من الفنانين على واقعة محاولة سرقة منزل نانسي عجرم، إذ أعلنوا تضامنهم معها ومع زوجها، من بينهم الفنان اللبناني راغب علامة، الذي غرد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الحمد لله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم، وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها".

وتابع: "الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين أسعدوا الإنسان والوطن، حسنا فعل دكتور فادي بالدفاع عن عائلته، من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف أمام نانسي وعائلتها".