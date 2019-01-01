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أصالة تعلن رسميا خبر طلاقها

الإثنين 06 يناير 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة تعلن رسميا خبر طلاقها


وكالات

أكدت الفنانة السورية أصالة نصري رسميا خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

ونشرت أصالة الخبر على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" مرفقا بتعليق شكرت فيه محبيها على دعمهم في أزمتها العائلية.

وكانت وسائل إعلام كثيرة تداولت أنباء عن انفصالها عن زوجها بسبب "علاقة غرامية" مزعومة مع فنانة سورية.

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي منتصف الشهر الماضي مقطع فيديو للفنانة السورية، وهي تؤدي أغنية "عقوبة" في حفلها الذي جرى في السعودية.

وخلال أداء أصالة للأغنية، أعادت مقطعا منها عدة مرات وتقول فيه: "ولو طال الأسف ما راح أسامح"، وتداول المتابعون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن تكرارها للمقطع بطريقة معبرة دلت بها على كبريائها وأنها لن تسامح على ما حدث بحقها.

وفي تصريحات لها لأحد المواقع الإعلامية، عن سبب تكتمها عن الحديث عن أنباء طلاقها من زوجها طارق العريان قالت أصالة، إنها من المستحيل أن تقبل الإساءة لأي شخص من أفراد عائلتها حتى لو كان الأمر لا يتعدّى مجرد شعور بسيط، مبينة أن "أي شي يخصني أنا، سواء شعور أو إحساس، وما بيطال أي حدا من الأطراف اللي راح أقولهن زوجي أولادي والدتي أخواتي أو رفقاتي، طالما هو شعور خاص فيني، أنا بحس بأمانة إني أقوله".

#أصالة #طلاق #فنانة

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