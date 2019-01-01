بينيت يتعهد بهدم منازل الفلسطينيين في مناطق (ج)

القدس المحتلة / سما /

تعهد وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، بالعمل على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج).

وقال بينيت في جولة بمناطق وادي الأردن، أن هناك عمليات بناء فلسطينية "غير قانونية" وعلى نطاق واسع بمناطق (ج) في الضفة الغربية ومناطق "يشوع" والوادي.

وقال "من واجبنا هدم تلك المباني، ومنع محاولات الاستيلاء على أرضنا".

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه إسرائيل على محاولات ضم مناطق وادي الأردن لسيادتها، فيما يسعى بينيت لتنفيذ مخطط كشفت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" مؤخرا لهدم منازل فلسطينية في مناطق (ج)، وتسريع إجراءات ذلك عبر عدة خطوات منها منع أي عمليات بناء جديدة، ووقف أي مشاريع مدعومة من دول الاتحاد الأوروبي.