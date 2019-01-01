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ريفلين يحذر من الانجرار خلف انتخابات رابعة وخامسة

الإثنين 06 يناير 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يحذر من الانجرار خلف انتخابات رابعة وخامسة


القدس المحتلة / سما /

حذر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، من الانجرار إلى انتخابات للمرة الرابعة أو الخامسة في حال الفشل بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات الثالثة التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وبين ريفلين في مؤتمر لصحيفة يديعوت أحرونوت، أنه ليس الشخصية القادرة على تحديد من سيكون رئيس الوزراء المستقبلي، وأن ذلك يعتمد على الجمهور الإسرائيلي ومن سيختار.

ودعا الجمهور الإسرائيلي إلى الاختيار الصحيح في الانتخابات المقبلة.

وحول الاتهامات الموجهة لبنيامين نتنياهو بقضايا الفساد، أكد ريفلين أن ذلك يعتمد على براءته، وأن كل شخص منتخب يجب أن تظهر براءته من أي اتهامات توجه إليه.

وبشأن اقتراحه السابق بإنشاء حكومة بالتناوب بين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، أوضح الرئيس الإسرائيلي أن ذلك جاء لمعرفته بعدم موافقة الليكود على أن يكون نتنياهو خارج الحكومة، ولمعرفته بأن حزب غانتس سيرفض حكومة بمشاركة نتنياهو، وأنه كان على الطرفين تقديم تنازلات.

#ريفلين #انتخابات #اسرائيل

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