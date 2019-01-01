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کريمة سليماني: البيوت العنكبوتية لاميركا والصهيونية ستنهار

الإثنين 06 يناير 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
کريمة سليماني: البيوت العنكبوتية لاميركا والصهيونية ستنهار


طهران /وكالات /

عدّت زينب سليماني كريمة الشهيد قاسم سليماني اميركا والصهيونية بمثابة بيوت العنكبوت مؤكدة أنها ستؤول الى الانهيار.

وقالت زينب سليماني، في كلمتها بمراسم تشييع جثمان والدها الشهيد قاسم سليماني وصحبه الابرار اليوم الاثنين في طهران، إن والدها سلب النوم والراحة من المستبدين والظالمين والتكفيريين وبات اسمه يهز قواعد الصهيونية والتكفيريين ونظام الهيمنة في العالم.

وعدّت الفكر الجهادي لوالدها بأنه مأسس لمدرسة جبهة المقاومة وانتصارها وقد أدركت شعوب العالم رسالة الجهاد والفكر الذي حمله سليماني ولاحظ بعينه مذلة نظام الهيمنة والصهيونية والتكفير. 

وأكدت انه ينبغي لاميركا ان تفهم ان قوة المجاهدين والاحرار في العالم انبثقت عن مكتب عاشوراء الامام الحسين عليه السلام ماأدى الى هلع أعداء الاسلام والانسانية.

واعتبرت ان تلامذة مدرسة الامام الخميني (رض) وقائد الثورة واصلوا دروس الجهاد والاخلاص على يد سليماني والذين سيعدون بدورهم تلامذة آخرين ويبعثون الخوف والهلع المضاعف للسلطويين والتكفيريين.

وشددت ان على اميركا والصهيونية ان تفهما ان استشهاد والدها بعث على المزيد من صحوة الضمائر في جبهة المقاومة ماسيؤدي الى تدهور معيشتهم ودمار بيوتهم العنكبوتية

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