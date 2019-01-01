أسرى "ريمون" يقررون حلّ التمثيل التنظيمي رفضًا لقمع الاحتلال

رام الله /سما/

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أسرى معتقل "ريمون" من كافة الهيئات التنظيمات قرروا حلّ التمثيل التنظيمي في المعتقل، رفضاً لعملية القمع والنقل التي تعرض لها الأسرى في قسم (6).

ووفق نادي الأسير، فإن حالة من التوتر تسود المعتقل في حين لا تزال الأقسام مغلقة، مشيرًا إلى أن الأسرى بصدد بلورة خطوات نضالية أخرى، في حال لم تتوقف إدارة معتقلات الاحتلال عن عمليات القمع الممنهجة بحجة التفتيش.

يشار إلى أن قوات القمع اقتحمت قسم (6) في معتقل "ريمون" ونقلت (120) أسيراً يقبعون فيه إلى معتقل "نفحة"، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد.

وقال نادي الأسير: "نحمّل إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين جرى نقلهم، وكافة الأسرى في معتقل "ريمون".

وأضاف أن عدد الأسرى في معتقل "يمون" قرابة الـ 670 فلسطينيًا.