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قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة

الإثنين 06 يناير 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (19) مواطنًا من الضفة.

وقال نادي الأسير إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار وهم: مهدي صلاح طقاقطة، وراضي صلاح طقاطقة، ومجاهد يوسف طقاطقة، وعامر خالد طقاطقة، ومحمود أحمد طقاطقة، ومحمود خالد ثوابته.

ومن بلدة العيساوية اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان كانت قد اعتقلتهم عدة مرات سابقًا بعد إصدار قرار بالحبس الليلي بحقهم وهم: آدم محمود، وأنور سامي عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، وصالح أبو عصب.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهم: عمر طلال سرور (21 عاماً)، ومحمود عيسى عباس، ونضال غنايم.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة من نابلس وهم: عارف نصار من بلدة مادما، وصالح صباح من بلدة عوريف، وعمر نضال دغلس (22 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية، ومواطنين آخرين من قلقيلية وهما: نضال شاكر رضوان (18 عامًا)، وياسين عماد شبيطة (18 عامًا).

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس من البلدة القديمة في القدس، نصري فيراوي، وعبد الرحمن صندوقة، وثابت فتياني، ومحمد عسيله، وأنس أبو عصب، وعمر اغنيين، ومحمد بشيتي، ومن المفترض أن تُعقد لهم جلسة محكمة اليوم.

#الاحتلال

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