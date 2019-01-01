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ضبط 152 طنا من منتجات الاحتلال العام الماضي

الإثنين 06 يناير 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ضبطت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، نحو 107 طن من المنتجات والسلع الغذائية والكيماوية ومواد التجميل الإسرائيلية، المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، في حين تم ضبط ما يقارب 45 طن من منتجات المستوطنات بلغت قيمتها قرابة 534 ألف شيكل.

ويفيد التقرير السنوي (2019) للإدارة العامة لحماية المستهلك، أن الطواقم الرقابية قامت بـ 4711 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية تم خلالها زيارة 30761 محلا.

ويشير التقرير ان الطواقم الميدانية تعاملت مع 648 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية، وقامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 380 نشاطا إرشاديا و31 ورشة لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات او المخالفات التي ممكن التعرض لها.

وأشادت الإدارة العامة لحماية المستهلك بحجم التعاون والتنسيق ما بين الوزارة و الجهات الشريكة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، مثمنة قيام التجار بالإبلاغ عن المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

#الاحتلال

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