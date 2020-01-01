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انجاز القمر الصناعي الايراني "ظفر"

الإثنين 06 يناير 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انجاز القمر الصناعي الايراني "ظفر"


طهران /وكالات /

اعلن رئيس جامعة ايران للصناعة والتكنولوجيا، انه تم انجاز القمر الصناعي "ظفر" وسيتم اطلاقه قبل نهاية مارس / آذار المقبل.

وقال "جبار علي ذاكري" في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس حول آخر مستجدات بناء القمر الصناعي "ظفر" من قبل الباحثين في جامعة ايران للعلوم والتكنولوجيا: تم تسليم القمر الصناعي "ظفر" الى وكالة الفضاء الايرانية وتجري حاليا متابعة الترتيبات المتعلقة بعملية الإطلاق.


واوضح ذاكري، انه تم انجاز بناء القمر الصناعي "ظفر" حسب الجدول الزمني المقرر ، وسيكون اول قمر صناعي يطلق في العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس/آذار 2020).
يذكر ان القمر الصناعي "ظفر" مخصص للاستشعار عن بعد قادر على التقاط صور بدقة 2.5 متر.

#قمر صناعي #ايران

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