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التعليم العالي: 52 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة ومعتمدة في فلسطين

الإثنين 06 يناير 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الدليل الاحصائي السنوي لبيانات قطاع التعليم العالي الفلسطيني للعام الأكاديمي 2018-2019.

وأظهر الدليل أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة في فلسطين بلغت (52) مؤسسة، بواقع (15) جامعة تقليدية، وجامعتان للتعليم المفتوح، و(17) كلية جامعية، و(18) كلية مجتمع متوسطة.

وبيّن أن عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الحالي (218.126) طالبا وطالبة، منهم (133.613) أنثى بنسبة 61 %.، و(84.513) من الذكور بنسبة 39 %، بينما وصلت نسبة المسجلين والمنتظمين في برامج الدبلوم المتوسط (11.64 %) من عدد المسجلين المنتظمين في مؤسسات التعليم العالي.

وبلغ عدد خريجي العام الدراسي 2017-2018 (45.722) طالبا وطالبة، منهم (34.939) خريج بكالوريوس، (2.702) خريج ماجستير، (14) خريج دكتوراة، (82) خريج دبلوم عالي، (6.792) خريج دبلوم متوسط، (158) خريج دبلوم مهني.

وأعلنت الوزارة أنه بإمكان الباحثين والمهتمين مطالعة الدليل كاملاً من خلال موقع الوزارة الاكتروني www.mohe.pna.ps

#التعليم العالي

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