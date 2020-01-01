تطور دراماتيكي ..رضائي: سنمحو الكيان الاسرائيلي من الخارطة اذا ردت أميركا على إنتقامنا

طهران /وكالات /

حذر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي اميركا من مغبة أي عدوان جديد يشنه ترامب على ايران بعد الانتقام لاغتيال الفريق سليماني وصحبه الابرار، مشدداً أن حيفا والمراكز الاسرائيلية ستتحول الى رماد وستمحى "اسرائيل" من الخارطة.

وقال رضائي، في كلمته مساء اليوم الاحد بمصلى طهران، اذا اراد ترامب القيام بعمل عدائي جديد ضد ايران بعد الانتقام لاغتيال الفريق سليماني وصحبه الابرار فاننا سنحول حيفا والكيان الاسرائيلي الى رماد وسنمحو "اسرائيل" من الخارطة.

واضاف ان العراق وجبهة المقاومة يمتلكان حق الدفاع عن النفس، حيث كان الفريق سليماني ضيفاً رسمياً واغتيل في العراق وليس هناك أسوأ من أفعال اميركا حيث انتهكت جميع القوانين الدولية وتريد إعادة الحياة لداعش وتبرير اميركا لعملية الاعتداء والاغتيال كذبة كبرى وسيفضح أمرها خلال الايام المقبلة.

واشار الى تأثيرات استشهاد الفريق قاسم سليماني على المعادلات الاقليمية، موضحاً ان الشعبين الايراني والعراقي وجبهة المقاومة يرون أنفسهم في مواجهة اعتداءات اميركا وقد تجاوز ترامب الخطوط الحمراء لجنوده ووضعهم أمام سلاح المقاومة وجعل قواته تعيش المرارة والعار وسيطردون من المنطقة.

وشدد أن على اميركا ان تدرك ان الانتقام الشديد قادم لامحالة.

وخاطب ترامب بالقول: كتبت في تويتر أنك حددت 52 هدفا لاستهدافها في ايران وهذا يعني أننا جادّون في انتقامنا من اميركا ولن نتراجع في مواجهة هذه التهديدات فقد هاجمتنا وشعبنا يمتلك حق الدفاع عن نفسه.

واعتبر ان الفريق سليماني بعث باستشهاده الحياة مرة أخرى في جبهة المقاومة وكشف النقاب عن الصورة الكريهة لاميركا والكيان الاسرائيلي وتحول الى بطل في جبهة المقاومة والصراع في مواجهة الارهاب كما نجحت في الصمود في مواجهة الكيان الاسرائيلي، الغدة السرطانية في المنطقة، وأذاقته مرارة الهزيمة عدة مرات.