  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تأكيدات جديدة على عودة بوجبا إلى يوفنتوس

الإثنين 06 يناير 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأكيدات جديدة على عودة بوجبا إلى يوفنتوس


وكالات / سما /

يسعى يوفنتوس بكل قوته لاستعادة نجمه الفرنسي السابق بول بوجبا، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2016 مقابل صفقة قياسية في ذلك الوقت، بلغت قيمتها 105 مليون يورو.

وبعد ثلاث سنوات فاشلة في ملعب “أولد ترافورد” تدور الشكوك حول مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، ويرتبط دائماً بالرحيل، وهنالك منافسة بين ريال مدريد ويوفنتوس.

ويرتبط بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس أكثر من انتقاله إلى ريال مدريد، وهنالك تأكيدات على رغبة “البيانكونيري” في ضمه.

وقال وكيل أعمال اللاعبين وخبير سوق الانتقالات أندريا داميكو في تصريح لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية “هل يمكن ليوفنتوس التحرك من أجل بوجبا في يناير ؟، بالتأكيد نعم، لا أقوم أنه حسم الصفقة فأنا أراقب كل شيء، لكن الميركاتو الشتوي قد يكون مشتعلاً”.

وأضاف “يوفنتوس يحتاج إلى لاعب وسط مفيد لتشكيلته، مثل بول، بوجبا لن يحتاج إلى التكيف ويضمن نقلة نوعية لخط الهجوم”.

وختم “اللاعبون الأقوياء معروفون، ومعروف من يريدهم، إرادة اللاعب ستقرر بالنهاية”.

#يوفنتوس #بوجبا #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

صور: زوج نانسي عجرم يقتل لصّاً حاول سرقة منزلهما واصابتها بجروح

طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

اختيار 3 آلاف عائلة بغزة لترميم وإعادة بناء منازلها

الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينية

"هنية" يصل طهران على رأس وفد كبير للتعزية بـ"سليماني"

الأخبار الرئيسية

20200106092517

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

تششيع سيلماني

ولايتي: فيتنام اخرى بانتظار اميركا إن لم تغادر المنطقة

هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين

جنرال إسرائيلي : لا نريد العودة لغزة حيث العبوات الناسفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس