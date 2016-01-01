تأكيدات جديدة على عودة بوجبا إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

يسعى يوفنتوس بكل قوته لاستعادة نجمه الفرنسي السابق بول بوجبا، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2016 مقابل صفقة قياسية في ذلك الوقت، بلغت قيمتها 105 مليون يورو.

وبعد ثلاث سنوات فاشلة في ملعب “أولد ترافورد” تدور الشكوك حول مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، ويرتبط دائماً بالرحيل، وهنالك منافسة بين ريال مدريد ويوفنتوس.

ويرتبط بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس أكثر من انتقاله إلى ريال مدريد، وهنالك تأكيدات على رغبة “البيانكونيري” في ضمه.

وقال وكيل أعمال اللاعبين وخبير سوق الانتقالات أندريا داميكو في تصريح لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية “هل يمكن ليوفنتوس التحرك من أجل بوجبا في يناير ؟، بالتأكيد نعم، لا أقوم أنه حسم الصفقة فأنا أراقب كل شيء، لكن الميركاتو الشتوي قد يكون مشتعلاً”.

وأضاف “يوفنتوس يحتاج إلى لاعب وسط مفيد لتشكيلته، مثل بول، بوجبا لن يحتاج إلى التكيف ويضمن نقلة نوعية لخط الهجوم”.

وختم “اللاعبون الأقوياء معروفون، ومعروف من يريدهم، إرادة اللاعب ستقرر بالنهاية”.