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ولايتي: فيتنام اخرى بانتظار اميركا إن لم تغادر المنطقة

الإثنين 06 يناير 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولايتي: فيتنام اخرى بانتظار اميركا إن لم تغادر المنطقة


طهران /وكالات /

حذّر مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي اميركا من البقاء في المنطقة، مشددا على انها ستواجه فيتنام اخرى إن لم تغادر المنطقة.

وقال ولايتي، في كلمته بمراسم تأبين الشهيد قاسم سليماني بجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، إن الاميركيين ارتكبوا حماقة في استهداف الشهيد قاسم سليماني وعليهم مغادرة المنطقة والتجارب دللت على هزيمتهم باستمرار في مواجهة خطط ايران وجبهة المقاومة. 

واضاف: إنه رغم صراخ الرئيس الأميركي الغبي، فإن إيران ستتصرف بطريقة تجعل اميركا تندم، وستواجه فيتنام اخرى إن لم تغادر قواتها المنطقة .

ووصف المناورات المشتركة بين ايران وروسيا والصين بمثابة منعطف في مواجهة ممارسات اميركا في المنطقة. 

وعدّ الشهيد قاسم سليماني بمثابة محور المقاومة في أحداث اليمن والعراق وسوريا.

وتابع ولايتي: لولا شجاعة الشهيد قاسمي، لكانت بغداد قد سقطت في أيدي داعش ودمشق في أيدي المتطرفين السلفيين.

ونوه الى إن الجميع كانوا يشعرون بالقلق ازاء ما سيحدث في كركوك واحتمال انفصالها عن العراق، لكن خطط الشهيد سليماني ساهمت في عودتها إلى العراق.

ولفت الى انه كان يرتبط بعلاقة وثيقة مع الرئيس الروسي والعنصر الرئيسي في التحالف الإيراني الروسي.

ونوه الى انه لو كتب يوماً عن شخصيته وحياته فسيكون كتاباً مذهلاً ويضم تجارب كثيرة.

#ولايتي #سليماني #اميركا #ايران #فيتنام

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