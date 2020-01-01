عريقات يهنئ الطوائف الشرقية بمناسبة أعياد الميلاد

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صائب عريقات عن عميق تهانيه لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي.

وتمنى أن نحتفل سوياً العام القادم وقد تحققت حقوق شعبنا في إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بإحترام الوضع القائم "الستاتوس كو"، داعياً أبناء شعبنا للحفاظ عليه وعلى البروتوكولات المتبعة كافة فيما يتعلق بأعياد الميلاد المجيدة، حماية لحقوقه .

وجدد عريقات التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس بإعتبار الاعياد أعياداً دينية ووطنية تظهر فيها صورة فلسطين المشرقة أمام العالم، ودعا الجميع الى المشاركة في فرحة ميلاد السيد المسيح، مؤكداً على رسالة السلام بهذه المناسبة المجيدة.