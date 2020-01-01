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هآرتس: محادثات بين حزبي العمل وميرتس للشراكة في الانتخابات المقبلة

الإثنين 06 يناير 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: محادثات بين حزبي العمل وميرتس للشراكة في الانتخابات المقبلة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أن حزبي العمل وميرتس سيبدأن مفاوضات مكثفة في الأيام المقبلة من أجل إمكانية الشراكة في الانتخابات الجديدة المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع في غضون تسعة أيام قبل تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية.

وأكدت مصادر من الحزبين أنه في الأيام الأخيرة كان هناك اتصالات غير رسمية جارية في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول العلاقة، وذلك بعقد لقاءات بين شخصيات هامة من الحزبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الطرفين على درجة عالية من الشك حول إمكانية نجاح التفاهمات المستقبلية، مبينةً أنهم في العمل يتخوفون من فقدان الأصوات بعد الجولتين السابقتين بالشراكة مع جيشر، وفقدان الأصوات لصالح اليمين، فيما يشعر ميرتس أن زعيم العمل عمير بيرتس يحاول تخفيف الضغط عن نفسه من داخل الحزب عبر هذه الخطوة.

وقال مصدر من حزب العمل إنهم مستعدون للمضي قدماً في المفاوضات لكن دون أن يديم هذا الاتحاد حكم اليمين ويقلل من عدد الناخبين في كتلة اليسار- وسط.

وتشير استطلاعات الرأي أن هناك إمكانية لنمو الحزبين في حال عملا بشكل منفصل أكثر من نموهما وهما متحدان.

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