لامبارد يفتح الباب لرحيل جيرو عن تشيلسي

وكالات / سما /

لم يستبعد الإنجليزي فرانك لامبارد رحيل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وأشار مدرب تشيلسي بعد الفوز على نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى أن خروج جيرو يُمكن أن يحدث في حالة كان ذلك مناسباً للنادي وللاعب.

كان جيرو صاحب الـ33 عاماً قد أعرب عن رغبته في الانتقال لفريق آخر، حيث يطمح اللاعب صاحب الـ33 عاماً لإيجاد فرص للمشاركة بشكلٍ أساسي في فريق آخر لتزداد فرص تواجده مع منتخب فرنسا في كأس الأمم الأوروبية في الصيف القادم.

ولم يشارك مهاجم آرسنال السابق في مباراة نوتنجهام في الدور الثالث من البطولة كما تم إبعاده عن قائمة البلوز في آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد للصحفيين بعد المباراة : “لا يوجد جديد حول جيرو..ولكنني تحدثت معه وإذا كانت الظروف مناسبة لرحيله وإذا كان يريد ذلك بالفعل فسوف نسمح بذلك مادام مفيداً بالنسبة لي وللفريق..ولكن يجب أن ندرس جميع الأمور أولا”.

وكانت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية قد أشارت إلى أن ويستهام يونايتد هو أحدث الفرق المهتمة بشراء رأس الحربة الفرنسي إضافة إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ويواصل ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي استدعاء جيرو رغم معاناته في الفريق اللندني، حيث يؤكد ديشان على جودة اللاعب رغم غيابه عن المشاركة في المباريات مؤخراً.

وكان جيرو قد ساعد تشيلسي على الفوز بالدوري الأوروبي عندما سجل ضد آرسنال في النهائي كما ساهم في صناعة هدفين آخرين..ولكن مع بزوغ نجم تامي إبراهام تراجعت قيمة المهاجم الخبير في الفيق الأزرق.