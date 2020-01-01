أتلتيكو مدريد يقترب من ضم كافاني مجاناً

وكالات / سما /

بات انتقال إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، مؤجلاً لحين إشعار آخر، وذلك رغم توصل الروخي بلانكوس والنجم الأوروجوياني لاتفاقٍ مبدئي.

ويريد أتلتيكو مدريد التعاقد مع اللاعب مجاناً، إذ لا يرغب النادي الإسباني في دفع أموالٍ لضم لاعب ابتعد كثيراً للإصابة في الأشهر الخمسة الماضية، كما أن عقده أوشك على الانتهاء.

وبحسب شبكة “سكاي إيطاليا”، فإن كافاني وأتلتيكو مدريد توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال مهاجم نابولي السابق إلى اللوس كولتشينيروس في الصيف المقبل، أي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن كافاني سوف يرتبط بأتلتيكو مدريد بعقد يمتد لموسمين فقط، على الرغم من ظهور أنباء عديدة خلال الفترة السابقة، تُفيد بأنه سوف يدافع عن ألوان الفريق لمدة 3 مواسم.

وكان توماس توخيل قد أشار إلى أن كافاني سيبقى في باريس سان جيرمان إلى غاية الصيف القادم، وهو ما يعني أن اللاعب سيرحل إلى أتلتيكو مدريد مجاناً.

وشارك كافاني في 8 مباريات بالدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين بمعدل هدف في كل 163 دقيقة، كما شارك كبديل في مباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا وسجل خلالهما هدفاً وحيداً.