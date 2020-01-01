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فيديو: منجم لبناني يفجر مفاجأة بتوقعه مقتل سليماني ووفاة المذيعة نجوى قاسم

الإثنين 06 يناير 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: منجم لبناني يفجر مفاجأة بتوقعه مقتل سليماني ووفاة المذيعة نجوى قاسم


وكالات

فجر المنجم اللبناني ميشال حايك مفاجأة مدوية بتوقعه مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ووفاة النجمة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم قبل أيام من الرحيل المفاجئ لهاتين الشخصيتين.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو لخبير الفلك والمنجم اللبناني ميشال حايك، يتوقع فيه مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ووفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، وذلك  قبل إعلان وفاتهما بأيام، لكن بطريقة غير مباشرة.

وتوقع حايك، خلال لقاء أجرته معه محطة MTV اللبنانية في أحد البرامج التلفزيونية نهاية العام المنقضي عددا من الأحداث للعام الجديد 2020، وقال:

"هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدر الأخبار"، ليتم الإعلان بعد ذاك بيومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي فجأة، وهي في ريعان الصبا ولم تكن تعاني من أي مرض.

كما تنبأ حايك باغتيال قاسم سليماني حين قال: "سليماني يوسع دائرة الخوف، حوله وعليه"، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان التلفزيون العراقي فجر الجمعة عن مقتل قاسم سليماني برفقة قادة بالحشد الشعبي العراقي جراء غارة عسكرية أمريكية.

ومع حديثه عن سليماني قائلا "وّسع دائرة الخوف، حوله وعليه" ، توقع ارتفاع درجات الغليان بمطارات العراق، الأمر الذي حدث باغتيال سليماني بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد، وما يدور اليوم من تبعات ذلك سياسيا وعسكريا.

وكان هذا المنجم قد توقع العام الماضي مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز. 

#توقعات #ميشال حايك #نجوى قاسم #سليماني

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