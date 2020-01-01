الفساد ينخر حكومة نتنياهو.. اعتقال مسؤولين حكوميين بقضية جديدة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 7 مسؤولين حكوميين على خلفية قضية فساد كبيرة تحقق فيها وحدة لاهف 433.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن من بين المعتقلين اثنين من كبار المساعدين لوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو التي بات الفساد ينخر في كافة دوائرها.

ووفقا للموقع، فإن الحديث يجري عن تلقي أولئك المسؤولين رشاوى وفوائد أخرى مقابل منح مناقصات عطاءات ومزايا لعدد من الشركات والجهات، وكذلك لكليات علمية.

وتم فتح التحقيق على أساس الاحتيال وانتهاك الثقة ومخالفات بموجب مرسوم ضريبة الدخل وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم.

ويجري التحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب، وبمساعدة من هيئة مكافحة غسيل الأموال، ومتابعة مكتب المدعي العام في منطقة القدس والمنطقة المدنية الشمالية.