جو بايدن يفصح عن خططه للتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي

واشنطن / وكالات /

وعد المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بتجديد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ودعا إسرائيل إلى الاعتراف برغبة الفلسطينيين في اقامة دولتهم .

واضاف " ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لأمن لإسرائيل ، مع الحفاظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. كما أنها الطريقة الوحيدة لضمان كرامة الفلسطينيين ومصلحتهم المشروعة في تقرير المصير . هذا شرط ضروري لاستغلال الانفتاح الحالي للتعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب.

وقال إن القيادة الإسرائيلية والفلسطينية ليستا على استعداد لتحمل المخاطر السياسية بسبب السياسة أحادية الجانب لترامب، وخطواته لخفض المساعدات للفلسطينيين وتهربه من أهمية حل الدولتين".

ووعد بايدن: "سأستعيد مصداقيتنا مع طرفي النزاع. يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل كذلك تجديد المساعدة للسلطة الفلسطينية لدعم التعاون الأمني ​​الإسرائيلي الفلسطيني، والتنمية الاقتصادية ، والمساعدات الإنسانية والخدمات الصحية للشعب الفلسطيني. "

وقال "يجب على القادة الفلسطينيين وضع حد للتحريض ويجب عليهم التحدث بصدق مع شعبهم عن شرعية إسرائيل ووجودها كدولة يهودية، كذلك يجب على القادة الإسرائيليين وضع حد لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ووقف سياسة الضم الذي يجعل حل الدولتين مستحيلاً. يجب أن يعترفوا بشرعية طموحات الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة".

"يجب على الجانبين العمل على تقديم مساعدة أكبر لسكان غزة ، وفي الوقت نفسه العمل على إضعاف حماس واستبدالها في نهاية المطاف". وأضاف جو بايدن أن على الدول العربية اتخاذ المزيد من الخطوات للتطبيع مع إسرائيل وزيادة الدعم المالي والدبلوماسي لإنشاء المؤسسات الفلسطينية.