  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جو بايدن يفصح عن خططه للتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي

الإثنين 06 يناير 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جو بايدن يفصح عن خططه للتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي


واشنطن / وكالات /

وعد المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بتجديد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ودعا إسرائيل إلى الاعتراف برغبة الفلسطينيين في اقامة دولتهم .
واضاف " ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لأمن لإسرائيل ، مع الحفاظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. كما أنها الطريقة الوحيدة لضمان كرامة الفلسطينيين ومصلحتهم المشروعة في تقرير المصير . هذا شرط ضروري لاستغلال الانفتاح الحالي للتعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب.
وقال إن القيادة الإسرائيلية والفلسطينية ليستا على استعداد لتحمل المخاطر السياسية بسبب السياسة أحادية الجانب لترامب، وخطواته لخفض المساعدات للفلسطينيين وتهربه من أهمية حل الدولتين".
ووعد بايدن: "سأستعيد مصداقيتنا مع طرفي النزاع. يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل كذلك تجديد المساعدة للسلطة الفلسطينية لدعم التعاون الأمني ​​الإسرائيلي الفلسطيني، والتنمية الاقتصادية ، والمساعدات الإنسانية والخدمات الصحية للشعب الفلسطيني. "
وقال "يجب على القادة الفلسطينيين وضع حد للتحريض ويجب عليهم التحدث بصدق مع شعبهم عن شرعية إسرائيل ووجودها كدولة يهودية، كذلك يجب على القادة الإسرائيليين وضع حد لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ووقف سياسة الضم الذي يجعل حل الدولتين مستحيلاً. يجب أن يعترفوا بشرعية طموحات الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة".
"يجب على الجانبين العمل على تقديم مساعدة أكبر لسكان غزة ، وفي الوقت نفسه العمل على إضعاف حماس واستبدالها في نهاية المطاف". وأضاف جو بايدن أن على الدول العربية اتخاذ المزيد من الخطوات للتطبيع مع إسرائيل وزيادة الدعم المالي والدبلوماسي لإنشاء المؤسسات الفلسطينية.

#جو بايدن #اسرائيل #السلام #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

صور: زوج نانسي عجرم يقتل لصّاً حاول سرقة منزلهما واصابتها بجروح

بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

المالية: صرف رواتب موظفي غزة والضفة وباقي المستحقات اليوم كالتالي ..

طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

اختيار 3 آلاف عائلة بغزة لترميم وإعادة بناء منازلها

الأخبار الرئيسية

20200106092517

طهران تودع سليماني بأكبر جنازة منذ تشييع الخميني

هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين

جنرال إسرائيلي : لا نريد العودة لغزة حيث العبوات الناسفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس

كاتبة إسرائيلية تدعو للسماح للمقدسيين بالانتخاب.. لماذا؟