فيديو.. ليفربول يحسم ديربي الكأس بالرديف

وكالات / سما /

تأهل ليفربول إلى رابع أدوار مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه وجاره إيفرتون 1-0 مساء الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث.

وسجل كورتيس جونز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 71.

وأشرك مدرب ليفربول يورجن كلوب مجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء، فاعتمد على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث وقف ناثانيل فيليبس إلى جانب جو جوميز في عمق الخط الخلفي بإسناد من الظهيرين نيكو ويليامز وجيمس ميلنر، وتواجد آدم لالانا وبيدرو تشيفيريلا في وسط الملعب، وشارك الياباني تاكومي مينامينو في مباراته الأولى مع ليفربول كلاعب وسط هجومي ومن حوله الجناحين هيرفي إليوت وكيرتيس جونز، وراء رأس الحربة البلجيكي ديفوك أوريجي.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي، إلى طريقة اللعب 4-4-2، فتكون الخط الخلفي من الرباعي شيموس كولمان وياري مينا ومايسون هولجيت ولوكاس ديني، ووقف جبريل سيديبي وثيو والكوت على الجناحين، فيما تمركز مورجان شنايدرلين وجيلفي سيجوردسون، وراء ثنائي الهجوم ريتشارليسون ودومينيك كالفرت-لوين.

وأهدر إيفرتون فرصة خطيرة في الدقيقة السادسة، عندما لحق والكوت بتمريرة بينية من سيجوردسون، ليوجهها أمام المرمى نحو كالفرت-لوين، بيد أن الحارس أدريان أنقذ محاولة الأخير ببراعة.

وأجبرت الإصابة ميلنر على الخروج من الملعب مبكرا، ليدخل مكانه ياسر العروسي، أرسل سيجوردسون كرة نحو المرمى، قابلها هولجيت برأسه لكن أدريان تألق مجددا وأبعد الخطر في الدقيقة 13.

وأبعد حارس إيفرتون جوردان بيكفورد شيح تمريرة بينية متقنة من لالانا نحو أوريجي في الدقيقة 15، وأبعد كالفرت لوين كرة عرضية من أمام مرمى فريقه لتصل إلى ويليامز الذي سدد من حافة المنطقة لتمر الكرة بجانب المرمى في الدقيقة 26.

ورفع والكوت كرة من الناحية اليمنى قابلها ريتشارليسون لمسة واحدة نحو المرمى لكن أدريان تدارك الموقف مجددا في الدقيقة 28، وفشل مينامينو في التعامل مع كرة طويلة من أوريجي في الدقيقة 34.

واقترب ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 41، عندما التقط أوريجي تمريرة إليوت ليتخلص من رقيبه قبل أن يسدد كرة منخفضة نحو الزاوية السفلى اليسرى، بيد أن الحارس بيكفورد تألق في إبعادها.

وافتتح إيفرتون لشوط الثاني بتسديدة محكمة من شنايدرلين علت العارضة بقليل في الدقيقة 48، وأجرى أنشيلوتي تبديلا مزدوجا بإشراك فابيان ديلف ومويس كين مكان سيجوردسون وكولمان.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة لكن دون وجود فرص حقيقية على المرميين، وأجرى ليفربول تبديلا ثانيا بإشراك أليكس أوكسليد تشامبرلين مكان مينامينو.

وجاء الفرج للفريق المضيف بالدقيقة 71، عندما تلقى جونز كرة من أوريجي خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة مقوسة ارتدت من العارضة وسكنت الشباك.

وكاد ليفربول يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73، عندما مرر جونز كرة إلى تشامبرلين الذي قام بمجهود فردي مميز قبل أن يسدد كرة نحو الزاوية الضيقة أخرجها بيكفورد إلى ركنية.

ودخل ريان برويستر مكان إليوت في تشكيلة ليفربول، وبقي الفريق الأحمر مسيطرا على المجريات، ليحرم جار الأزرق من تشكيل الخطورة على مرماه حتى نهاية اللقاء.