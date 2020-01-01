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"مقتل ترامب"... أقوى تهديد من الحرس الثوري الإيراني ردا على اغتيال سليماني

الإثنين 06 يناير 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مقتل ترامب"... أقوى تهديد من الحرس الثوري الإيراني ردا على اغتيال سليماني


وكالات

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافيا للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتالته قوة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق.


وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زادة: إن "الثأر لدماء سليماني، هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة وبالكامل"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "الرد على مقتل سليماني ليس بإطلاق صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب مقابل سليماني، لأن مقتله لن يكون كافيا للانتقام لقاسم سليماني".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".

#ترامب #سليماني #قتل

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