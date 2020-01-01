منخفض جديد مساء الأربعاء يسبقه غبار

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، ان يطرأ اليوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل تزداد نسبة الغبار في الأجواء .

وفِي يوم غداً الثلاثاء تنشط الرياح وتزداد نسبة الغبار في الأجواء، مع إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، كما تتأثر فلسطين بحالة من عدم الأستقرار الجوي، بحيث تسقط أمطار محلية خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء فوق أجزاء مختلفة من البلاد.

وفِي يوم الأربعاء تسقط الأمطار تدريجياً خلال ساعات النهار فوق المناطق الشمالية من البلاد فيما يسود طقس مغبر في باقي المناطق، وخلال ساعات المساء والليل ينتشر تساقط الأمطار لمعظم المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً.

وفِي يوم الخميس يكون الطقس بارداً جداً وماطراً على فترات فوق معظم المناطق ، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً.