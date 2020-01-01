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الزهار: ما قدمه الشهيد سليماني لفلسطين أكبر من أن يتصوره انسان

الإثنين 06 يناير 2020 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: ما قدمه الشهيد سليماني لفلسطين أكبر من أن يتصوره انسان


غزة/سما/

قال القيادي البارز في حركة “حماس” د.محمود الزهار إنّ ما قدمه قاسم سليماني لفلسطين أكبر من أن يتصوره إنسان.

وأضاف في تصريحات لصحيفة العهد اللبنانية أن الحديث عن علاقة سليماني بالقدس وفلسطين طويل جدا ومن تعامل معه يعلم حجم تضحياته في هذا الملف. كل من عرفه عن قرب يلمس الحب الكبير الذي يكنه سليماني للقدس وفلسطين والإسلام، بحسب الزهار.

واستطرد الزهار أن سليماني حمل لقب قائد قوة القدس، ما يعد أكبر دلالة على خدمته لفلسطين، فلا يمكن أن يسمي نفسه بهذا المنصب ويكون خائناً للقدس وللمسجد الأقصى أو للقضية الفلسطينية أو للمسلمين عموما.

وشدد القيادي في حركة “حماس” على أن ما حدث في العراق هو جريمة موصوفة وواضحة المعالم من قبل من ارتكبها ويفاخر بها، لا بل ويبررها بأكاذيب مكشوفة.

#محمود الزهار #سليماني #فلسطين

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