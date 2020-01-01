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مقتدى الصدر يدعو الى غلق السفارة الشر الاميركية وقواعدها وطردها من العراق بمذلة

الأحد 05 يناير 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتدى الصدر يدعو الى غلق السفارة الشر الاميركية وقواعدها وطردها من العراق بمذلة


بغداد/وكالات/

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى غلق السفارة والقواعد الاميركية وطرد الاميركيين من العراق بصورة مذلة.

وفي رسالة وجهها الى مجلس النواب العراقي  الاحد دعا مقتدى الصدر الى الغاء الاتفاقية الامنية مع اميركا فورا وعدم الالتزام ببنودها ووصفها بالمجحفة والمذلة.

وطالب الصدر البرلمان باصدار قرار يقوم على اغلاق السفارة الاميركية ووصفها بـ "سفارة الشر" بالاضافة الى غلق القواعد الاميركية في العراق وطردها بصورة مذلة.

وأكد على اسناد الجيش العراقي والقوات الامنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق.

كما طالب بتجريم التواصل مع الحكومة الاميركية والمعاقبة عليه ومقاطعة المنتجات الاميركية في العراق.

ودعا الفصائل العراقية الى اجتماع فوري لتشكيل (أفواج المقاومة الدولية).

#مقتدى الصدر #السفارة الامريكية #العراق

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