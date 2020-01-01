إصابات جراء سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد /سما/

ذكرت وسائل الإعلام العراقية، يوم الأحد، أن دوي انفجارات سمعت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأضافت نقلاً عن شهود عيان، أن السفارة الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، مشيرا إلى أن 5 قذائف هاون سقطت في المنطقة المذكورة.

فيما أكد مسؤول أمني عراقي، سقوط صاروخين على الأقل في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية.

وأكدت الشرطة العراقية لوكالة "رويترز" بسقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية والقنصلية.

وأفادت مصادر عراقية، إصابة 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في ‎بغداد.

يتبع...