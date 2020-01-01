  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تعلن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية

الأحد 05 يناير 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية


طهران /سما/

أعلنت إيران، مساء اليوم الأحد، تخليها عن قيود أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.

وقال بيان الحكومة الإيرانية: إن "الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وجاء في البيان: "من اليوم فصاعدا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية".

وأكدت إيران أنها ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت إيران، على أنها مستعدة لتطبيق جميع التزاماتها بالاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها أبلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ الخطوة الخامسة.

#ايران #الاتفاق النووي

الأكثر قراءة اليوم

صور: زوج نانسي عجرم يقتل لصّاً حاول سرقة منزلهما واصابتها بجروح

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

ما علاقة تل أبيب بمقتل سليماني؟ .. ماذا جرى بفيلا بغداد؟

المالية: صرف رواتب موظفي غزة والضفة وباقي المستحقات اليوم كالتالي ..

طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

أشتية: رواتب ومستحقات الموظفين الأحد ولن نتراجع عن التزامنا تجاه أسر الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

القسام

الشاباك يحذر من تعاظم قوة حماس بغزة.. وخلافات حادة داخل "الكابينت" حول إضعاف السلطة الفلسطينية

حماس

حماس ترد على تصريحات حركة فتح بشأن التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي

14

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

حماس والجهاد

وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

نصر الله: اغتيال سليماني والمهندس تاريخ فاصل بين مرحلتين