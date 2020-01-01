"هآرتس" تكشف: "إسرائيل" تمضي قدماً بخطتها لضم غور الأردن

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن لجنة حكومية خاصة بدراسة مسألة ضم غور الأردن ستعقد أول اجتماع لها، رغم تحذير المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب من المضي قدماً في تطبيق هذه الخطة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن اللجنة ستناقش في الاجتماع الذي ستعقده اليوم الأحد التحضيرات لتقديم اقتراح رسمي لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في وقت مناسب من الناحية القانونية.

كما وذكرت مصادر إعلامية، أن الحكومة الإسرائيلية بإصرارها على المضي قدماً في دراسة خطط ضم غور الأردن تسعى إلى إظهار أنها لم تتخل عن هذه الفكرة رغم الضغوط الدولية، بحسب روسيا اليوم.

ومن المتوقع أن تسلم اللجنة برئاسة المدير العام لمكتب نتنياهو "رونين بيريتز"، والتي تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، إما إلى الحكومة أو الكنيست، مقترحاً رسمياً بشأن ضم غور الأردن.

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي "فاتو بنسودا"، في الشهر الماضي، عزمها على إطلاق تحقيق في جرائم حرب مرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ضم غور الأردن إذا أقدمت "إسرائيل" على هذه الخطوة قد يكون بين تلك المخالفات وسيؤدي إلى فتح تحقيق مع قيادة الاحتلال.