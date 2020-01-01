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أسرى معتقل "ريمون" يقررون حلّ التمثيل التنظيمي رفضاً لعمليات القمع

الأحد 05 يناير 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى معتقل "ريمون" يقررون حلّ التمثيل التنظيمي رفضاً لعمليات القمع


رام الله / سما /

قرر الأسرى في معتقل "ريمون" ومن كافة الهيئات التنظيمات، حلّ التمثيل التنظيمي في المعتقل، رفضاً لعملية القمع والنقل التي تعرض لها الأسرى في قسم (6).

وقال نادي الأسير في بيان له، مساء اليوم الأحد، إن حالة من التوتر تسود المعتقل، وأن الأقسام ما تزال مغلقة، والأسرى بصدد بلورة خطوات نضالية أخرى، في حال لم تتوقف إدارة معتقلات الاحتلال عن عمليات القمع الممنهجة، والتي تجريها بذريعة إجراء عمليات تفتيش.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قسم (6) في معتقل "ريمون" ونقلت (120) أسيراً يقبعون فيه إلى معتقل "نفحة"، دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، أو ملابسهم، رغم البرد الشديد.

وحمّل نادي الأسير إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين جرى نقلهم، وكافة الأسرى في معتقل "ريمون"، علما أن عدد الأسرى في المعتقل قرابة الـ 670 أسيراً.  

يُشار إلى إدارة معتقلات الاحتلال قد صعدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، علمًا أن معتقل "ريمون" تعرض لعملية قمع واسعة خلال العام المنصرم، وكذلك في معتقلي "عوفر، والنقب".

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