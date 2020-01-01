كهرباء القدس: سيتم تشغيل محطة قلنديا ما سيحل 70% من أزمة انقطاع التيار

القدس المحتلة / سما /

قالت شركة كهرباء محافظة القدس، ان شركة الكهرباء الإسرائيلية أبلغتها بأنه سيتم تشغيل المحول الرئيس في محطة قلنديا بقدرة 30 ميجا واط بدلا من 50 ميجا واط، وذلك بعد 12 يوما من معاناة المشتركين جراء "مماطلة الجانب الإسرائيلي في إصلاح الاعطال التي أصابت المحول" كما قالت.

وبينت كهرباء القدس في بيان، ان تشغيل 30 ميجا واط سيحل 70 % من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في محافظتي رام الله والبيرة.

وأوضحت الشركة انها طيلة الفترة الماضية كانت على تواصل مع كافة الأطراف لإعادة التيار الكهربائي، الا ان كهرباء إسرائيل كانت تماطل في إصلاح الاعطال التي أصابت المحول.

وقالت الشركة، "نحن نعلم حجم المعاناة التي كانت كبيرة لاسيما في هذا البرد القارص لكن ما حدث كان خارج عن إرادتنا"، مشيرة الى أن "الاحتلال مارس علينا كافة أشكال العنصرية من خلال مماطلته في إصلاح الاعطال".

وأكدت الشركة ان الطواقم الفنية العاملة في الميدان بذلت مجهودا كبيرا في محاولة لتجنيب المواطنين انقطاع التيار الكهربائي عبر تدوير الأحمال، إلا أن نتيجة نقص الطاقة أدى في بعض الأحيان الى ارتفاع ساعات القطع.

وأوضحت الشركة ان كهرباء إسرائيل لازالت ترفض تزويدنا بطاقة إضافية لمحافظتي رام الله والبيرة ونقاط ربط إضافية في ظل النمو السكاني المتزايد، مشيرة الى ان سلطة الطاقة الفلسطينية بدأت عمليات الفحص اللازمة لتشغيل محطة قلنديا الرئيسة، والذي سيستغرق نحو 20 يوما، ما من شأنه أن يسهم في تخفيف الانقطاعات ورفع كفاءة الطاقة لمحافظتي رام الله والبيرة.