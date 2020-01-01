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حماس ترد على تصريحات حركة فتح بشأن التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي

الأحد 05 يناير 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تصريحات حركة فتح بشأن التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي


غزة / سما /

ردت حركة "حماس"، اليوم الاحد، على تصريحات حركة فتح بخصوص التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم إن تكرار حديث حكومة فتح وقيادتها عن اتفاق هدنة بين الحركة والاحتلال برغم نفي حماس الواضح لذلك هو استمرار لسياسة الاستخفاف بالرأي العام الفلسطيني التي تمارسها قيادات فتح.

وأضاف قاسم: إن هذه التصريحات هي محاولة فاشلة من قيادة حركة فتح لتحويل انتباه الشارع الفلسطيني عن تلاعبها بموضوع الانتخابات وتهربها من هذا المسار الوطني. وفق قوله.

واردف قائلا: أن تكرار تصريحات قيادات السلطة عن موضوع غير موجود يعبر عن تردي خطاب السلطة غير القادر على تبرير سلوكها غير الوطني باستمرار التنسيق الأمني.

وتابع قاسم: هذه التصريحات للتغطية على الفضيحة الوطنية المتمثلة باستمرار عقوبات السلطة على غزة، وقطع رواتب ذوي الشهداء والأسرى. وفق حديثه.

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