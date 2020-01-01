الكنائس الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد غدا

بيت لحم / سما /

تبدأ الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، يوم غد الاثنين، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.

وتنطلق الاحتفالات الساعة الثامنة والنصف صباحا بوصول موكب مطران السريان، وبعدها الاقباط عند الساعة التاسعة والنصف، يليه موكب بطريرك الروم الأرثوذكس الى ساحة المهد، وينظم لها استقبال رسمي حسب الستاتيكو المتبع، على ان تختتم بموكب الاحباش عصرا .

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، "الاحتفالات تسير وفق ما خطط له، ولا يوجد هناك أية منغصات شابت الأجواء العامة".

وأضاف أن الشرطة اتمت كافة استعداداتها من أجل تأمين الاحتفالات ووصول موكب البطريرك ومطارنة الطوائف والضيوف والمحتفلين.

وأكدت الشرطة أنها ستعمل بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها لتوفير الأجواء الملائمة للمحتفلين بهذا العيد الوطني الديني، وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة اخرى.

ولفتت إلى ان نحو 600 عنصر ما بين ضباط وأفراد سيشاركون في تأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى.