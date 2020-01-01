  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكنائس الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد غدا

الأحد 05 يناير 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنائس الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد غدا


بيت لحم / سما /

تبدأ الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، يوم غد الاثنين، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.

وتنطلق الاحتفالات الساعة الثامنة والنصف صباحا بوصول موكب مطران السريان، وبعدها الاقباط عند الساعة التاسعة والنصف، يليه موكب بطريرك الروم الأرثوذكس الى ساحة المهد، وينظم لها استقبال رسمي حسب الستاتيكو المتبع، على ان تختتم بموكب الاحباش عصرا .

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، "الاحتفالات تسير وفق ما خطط له، ولا يوجد هناك أية منغصات شابت الأجواء العامة".

وأضاف أن الشرطة اتمت كافة استعداداتها من أجل تأمين الاحتفالات ووصول موكب البطريرك ومطارنة الطوائف والضيوف والمحتفلين.

وأكدت الشرطة أنها ستعمل بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها لتوفير الأجواء الملائمة للمحتفلين بهذا العيد الوطني الديني، وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة اخرى.

ولفتت إلى ان نحو 600 عنصر ما بين ضباط وأفراد سيشاركون في تأمين هذه الاحتفالات، إضافة إلى القوات المشاركة من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى.

#الكنائس الشرقية #احتفالات #عيد الميلاد #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

صور: زوج نانسي عجرم يقتل لصّاً حاول سرقة منزلهما واصابتها بجروح

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

ما علاقة تل أبيب بمقتل سليماني؟ .. ماذا جرى بفيلا بغداد؟

المالية: صرف رواتب موظفي غزة والضفة وباقي المستحقات اليوم كالتالي ..

طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

أشتية: رواتب ومستحقات الموظفين الأحد ولن نتراجع عن التزامنا تجاه أسر الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

حماس

حماس ترد على تصريحات حركة فتح بشأن التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي

14

رغم حرصه الشديد.. موقع بريطاني يكشف: سليماني في آخر ساعاته تعرّض للخيانة!

حماس والجهاد

وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

نصر الله: اغتيال سليماني والمهندس تاريخ فاصل بين مرحلتين

البرلمان الاردني

جلسة عاصفة.. اتفاقية الغاز مع الاحتلال تثير جدلاً واسعًا وانسحابات داخل البرلمان الأردني