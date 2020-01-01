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عمان: فلسطين النيابية تبحث مع القائمة العربية المشتركة عددا من القضايا

الأحد 05 يناير 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


عمان /سما/

بحث رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، في مجلس النواب الاردني، اليوم الاحد، مع وفد نيابي من أعضاء القائمة العربية المشتركة برئاسة أحمد الطيبي، عددا من القضايا المشتركة.

وقال رئيس اللجنة، النائب يحيى السعود: إنه جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا التي تهم الداخل الفلسطيني، أبرزها موضوع الأراضي المملوكة لأردنيين من أصول فلسطينية قبل عام 1948، وموضوع تسهيل إقامة الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين من خلال زيادة مدة اقامتهم على أراضي المملكة.

وشدد على أن مواقف القائمة العربية المشتركة محط فخر وهي بمثابة شوكة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن مجلس النواب على اتم الاستعداد لتقديم ما بوسعه للأشقاء الفلسطينيين.

بدوره، ثمن الطيبي دور الأردن بدعم الفلسطينيين في مختلف المجالات، خصوصًا السياسية، وفي التعليم، والصحة، إضافة إلى المنح والمكارم الملكية للطلبة الفلسطينيين للدارسة في الجامعات الأردنية.

وأوضح أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعد خط الدفاع الأول، داعيا إلى تعزيزها لمساندة المرابطين على اسوار القدس.

وفيما يتعلق بموضوع الأراضي العائدة للأردنيين، بين أعضاء القائمة العربية المشتركة أن هناك قانونا إسرائيليا يقضي بالاستيلاء على أراضي الغائبين وتسجيلها باسم الدولة.

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