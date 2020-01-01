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المستوطنون يضخون مياههم العادمة في الأودية شرق قلقيلية

الأحد 05 يناير 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يضخون مياههم العادمة في الأودية شرق قلقيلية


قلقيلية / سما /

كشف رئيس مجلس قرية كفر لاقف، نايف جبر، أن المنطقة الصناعية الاستيطانية " اديرت" تقوم بضخ مياهها العادمة ومخلفاتها صوب أراضي في قريتي كفر لاقف وحجة".

وأضاف:" خلال تفقد المجلس القروي للأودية المحيطة بالقرية أن هناك تسريبا للمياه العادمة ومخلفات من المنطقة الصناعية اديرت لهذه الأودية الذي أدى إلى اختلاطها مع مياه الأمطار وتلويث التربة والاشجار".

وتتوسع المنطقة الصناعية الاستيطانية على حساب أراضي قرية كفر لاقف في الآونة الأخيرة، حيث تم تجريف عشرات الدونمات لبناء مصانع إضافية في المكان.

#مستوطنون #قلقيلية

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