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رضائي: رد طهران سيشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية

الأحد 05 يناير 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رضائي: رد طهران سيشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية


طهران /سما/

قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اليوم الأحد، إن رد طهران على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، سيشمل حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وقال محسن رضائي في كلمة بثها التليفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران "انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيا.. ستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيل ية ضمن الرد".

وكانت وكالة "تسنيم" للأنباء قد نقلت مساء السبت عن غلام علي أبو حمزة القيادي الكبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".

وقال أبو حمزة، إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، "في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني".

وأضاف: "يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية هرمز وبحر عمان والخليج الفارسي".

وشدد على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني.

#ايران #حيفا #اغتيال سليماني

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