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أبو الغيظ: أحداث الأيام الأخيرة في العراق تكشف مجدداً حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي

الأحد 05 يناير 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيظ: أحداث الأيام الأخيرة في العراق تكشف مجدداً حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي


سما / وكالات/

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، عن قلقه إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من يناير.

واعتبر أبو الغيظ، أن المنطقة أحوج ماتكون الأن إلى التهدئة وليس التصعيد، واخماد الصراعات وليس اشعالها واستدامتها.

وأوضح أن أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجدداً حجم التدخلات الاجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً وخلافه.

 وأشار إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية فرادي وجماعة القدرة علي استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات، والحفاظ علي سيادتها واستقرارها.

#ابو الغيط #العراق #الدول العربية #الجامعة العربية

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