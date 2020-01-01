الداخلية تصدر تنويهاً بخصوص التسجيل والاستبدال للسفر عبر معبر رفح

غزة / سما /

أصدرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، تنويها مهماً للمواطنين بخصوص التسجيل والاستبدال للسفر عبر معبر رفح جنوب القطاع.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن إرفاق الأطفال للسفر عبر معبر رفح يتم فقط من خلال صالة التسجيل بمجمع "أبو خضرة" بمدينة غزة، ولا يُسمح بإرفاقهم عبر الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت أن سيتم منع استبدال أسماء المواطنين للسفر بأسماء أخرى إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعيةً جميع المواطنين الالتزام بالتنويهات المذكورة، شاكرة لهم تفهمهم.