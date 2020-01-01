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الداخلية تصدر تنويهاً بخصوص التسجيل والاستبدال للسفر عبر معبر رفح

الأحد 05 يناير 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تصدر تنويهاً بخصوص التسجيل والاستبدال للسفر عبر معبر رفح


غزة / سما /

أصدرت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، تنويها مهماً للمواطنين بخصوص التسجيل والاستبدال للسفر عبر معبر رفح جنوب القطاع.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن إرفاق الأطفال للسفر عبر معبر رفح يتم فقط من خلال صالة التسجيل بمجمع "أبو خضرة" بمدينة غزة، ولا يُسمح بإرفاقهم عبر الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت أن سيتم منع استبدال أسماء المواطنين للسفر بأسماء أخرى إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعيةً جميع المواطنين الالتزام بالتنويهات المذكورة، شاكرة لهم تفهمهم.

#داخلية غزة #سفر #معبر رفح #هيئة المعابر

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