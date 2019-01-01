نتنياهو يعين وزراء جدد أحدهم متهم بالفساد.. وارزق ابيض: "منظمة إجرامية"

القدس المحتلة / سما /

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تعيين وزراء جدد في حكومته في المناصب الوزارية الثلاثة التي استقال منها منذ أيام تنفيذًا لقرار العليا الإسرائيلية.

وعين عضو الكنيست عن الليكود والمقرب منه دافيد بيتان كوزير للزراعة، وهو متهم بالرشوة في قضية فساد حين كان رئيسًا لبلدية ريشيون لتسيون.

كما قرر تعيين تسيبي حوتيبلي وزيرة "الشتات- المهاجرين"، ويتسحاق كوهين من شاس وزيرًا للإسكان والتعمير.

وتعقيبا على القرار.. قال حزب أزرق أبيض: "أصبحت حكومة نتنياهو منظمة إجرامية".