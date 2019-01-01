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كوخافي يقرر مواصلة دمج المجندات في سلاح المدرعات

الأحد 05 يناير 2020 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يقرر مواصلة دمج المجندات في سلاح المدرعات


القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي استمرار دمج عمل المجندات في سلاح المدرعات في نظام حماية الحدود، بعد سلسلة من المناقشات في الأسابيع الأخيرة.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن قرار كوخافي يأتي بعد التماسين قدما إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في هذا الشأن.
 
وأوضحت أن الجيش أجرى تحقيقاً شاملاً في أداء النساء اللواتي يقاتلن في صفوف الجيش، وخلص إلى إمكانية إدراجهن في الدبابات ضمن مهام حماية الحدود، رغم وجود ثغرات في توفير الكفاءات المطلوبة.
 
وكان ضباط في الجيش اشتكوا الأسبوع الماضي من عدم مقدرة المجندات على نقل القذائف إلى داخل المدرعات، وأنه لا يتناسب دمجهن في الدبابات.

#كوخافي #المجندة الإسرائيلية #سلاح المدرعات #جيش الاحتلال

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