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الشرطة تضبط نقود مزيفه بحوزة شخصين في جنين

الأحد 05 يناير 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط نقود مزيفه بحوزة شخصين في جنين


جنين / سما /

ضبطت الشرطة ، اليوم، نقود مزيفه بحوزة شخصين في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه وبعد ورود معلومات حول قيام شخصين من سكان محافظة جنين بشراء حاجيات من داخل سوبر ماركت واقع بالقرب من مفترق بلدة صانور وتبين بان الورقة النقدية من فئة (200) شيقل التي تم دفعها كمقابل لهذه الحاجيات مزيفه .

وذكرت ، ان قوة من مركز شرطة ميثلون تحركت إلى مكان تواجدهما، وتم إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما بالإضافة إلى الورقة النقدية المزيفه التي تم دفعها كثمن للحاجيات (38) ورقه نقديه أخرى من فئة (200) شيقل مزيفه .

وأكدت توقيف الشخصين والتحرز على النقود المزيفة وإحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة أصولا.

#جنين #الشرطة #نقود مزورة

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