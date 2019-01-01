وفدا حماس و الجهاد يعودان إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت أسابيع

غزة / سما /

عاد وفدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى غزة مساء الأحد بعد جولة خارجية استمرت لأسابيع.

وقالت مصادر محلية إن وفدا الحركتين وصلا إلى غزة بعد جولة خارجية شملت زيارة عدة دول.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية والوفد المرافق معه عاد إلى غزة بعد جولة خارجية استمرت عدة أسابيع”.

وشملت زيارة وفد حماس عدة دول بينها مصر وتركيا وقطر وماليزيا.

كما عاد إلى قطاع غزة اليوم، وفد سياسي رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بعد جولة خارجية، شملت عددًا من الدول العربية والإسلامية.

و في 3 ديسمبر من العام الماضي، عقد اجتماع مشترك في القاهرة بين أعضاء المكتبين السياسيين لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، برئاسة رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنيّة، والأمين العام لـ”الجهاد الإسلاميّ” زياد النخّالة، لتوحيد الموقف الفلسطيني إزاء التهدئة مع "إسرائيل".