البرلمان العراقي يصوت على إلزام الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد القوات الأجنبية

بغداد/وكالات/

صوت البرلمان العراقي اليوم الأحد على الزام الحكومة بالعمل على انهاء تواجد القوات الاجنبية في العراق ومنعها من استخدام الاجواء العراقية لأي سبب كان .

كما صوت البرلمان في جلسته اليوم على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش.

الى ذلك صوت مجلس النواب على قرار بالزام الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الامن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية على جريمة على جريمة اغتيال قيادات عسكرية عراقية.

و أعلنت الخارجية العراقية، اليوم، عن رفع شكوى إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية.

وقالت الخارجية في بيان "إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية".

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات نتج عنها استشهاد نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وأوضحت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.