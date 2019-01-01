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رسالة إيرانية إلى السعودية احترقت مع جثة سليماني!

الأحد 05 يناير 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة إيرانية إلى السعودية احترقت مع جثة سليماني!


بغداد/وكالات/


فجر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف أن قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد، كان يحمل رسالة مكتوبة إلى السعودية.

وأكد عبد المهدي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد أثناء جلسة يعقدها مجلس النواب العراقي لمناقشة إخراج القوات الأمريكية من أراضي البلاد، أن الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف "تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة"ا

وأشار عبد المهدي إلى أن سليماني كان على موعد معه في الساعة الـ8:30 من يوم اغتياله ليسلمه الرد الإيراني.

وقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد من مسؤولين إيرانيين وعراقيين بغارة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.

#السعودية #سليماني #ايران

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