  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يماطل بإتخاذ قرار بشأن استئناف الأسير زهران المضرب منذ 105 أيام

الأحد 05 يناير 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يماطل بإتخاذ قرار بشأن استئناف الأسير زهران المضرب منذ 105 أيام


رام الله / سما /

تواصل محكمة الاحتلال المماطلة في إعطاء قرار بشأن استئناف الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ (105) أيام، ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، كما أنه لا يوجد رد من قبل نيابة الاحتلال حول المقترحات التي تقدم بها محاميه حتى الآن.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الأسير زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل، يواجه ظروفًا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت، خاصة أن إضرابه الحالي، الثاني الذي يخوضه منذ شهر آذار/ مارس العام المنصرم.

وأضاف أن الأسير زهران يقبع في معتقل "عيادة الرملة"، وجرى نقله عدة مرات إلى المستشفيات المدنية للاحتلال كان آخرها مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وتحاول سلطات الاحتلال من خلال عملية المماطلة كسر إضرابه، وإيصاله لمرحلة صحية خطيرة، تُسبب له أمراضا يصعب علاجها لاحقًا، ويرافق ذلك استمرارها فرض جملة من الإجراءات التنكيلية والانتقامية بحقه منها: حرمانه من زيارة العائلة، وعزله في ظروف صعبة، والضغط عليه نفسيًا من خلال السجانين.

يذكر أن مجموعة من الأسرى نفذوا خطوات نضالية إسنادية له، منهم الأسير جميل عنكوش المضرب عن الطعام منذ (11) يومًا، والأسير محمد أبو غازي الذي نفذ إضرابا إسناديا استمر ستة أيام.

من الجدير ذكره أن الأسير زهران أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عامًا، وهو أب لأربعة أبناء.

الأكثر قراءة اليوم

الامطار تغرق شوارع بقطاع غزة

صور: زوج نانسي عجرم يقتل لصّاً حاول سرقة منزلهما واصابتها بجروح

استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ

الكشف عن مضمون وصية قاسم سليمانى الخطية لزوجته.. تعرف عليها

بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

ما علاقة تل أبيب بمقتل سليماني؟ .. ماذا جرى بفيلا بغداد؟

المالية: صرف رواتب موظفي غزة والضفة وباقي المستحقات اليوم كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

نصر الله: اغتيال سليماني والمهندس تاريخ فاصل بين مرحلتين

البرلمان الاردني

جلسة عاصفة.. اتفاقية الغاز مع الاحتلال تثير جدلاً واسعًا وانسحابات داخل البرلمان الأردني

1035736067

طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

السعودية: واشنطن لم تقم بمشاورتنا قبل عملية اغتيال سليماني

20200105102226

رغم تحذيرات محلية ودولية : لجنة إسرائيلية تبحث ضم غور الأردن