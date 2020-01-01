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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 05 يناير 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين


غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن السفر سيكون مخصصاً للحافلات من التاسعة حتى الثانية عشرة من كشف (12/25).

وأكدت على ضرورة التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وشددت على إحضار إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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