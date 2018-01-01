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أوضاع صعبة تعيشها الأسيرة وفاء نعالوة

الأحد 05 يناير 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوضاع صعبة تعيشها الأسيرة وفاء نعالوة


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس، بأن الأسيرة وفاء نعالوة- مهداوي أصبحت تعاني من وضع صحي متردّي جرّاء احتجازها في ظروف صعبة والتّنكيل بها منذ لحظة اعتقالها.

وأشارت الهيئة، عقب زيارة محاميتها لها في سجن "الدامون"، إلى أن الأسيرة نعالوة أصيبت بمرض في الغدّة الدرقية وآلام في المفاصل وديسك، بالإضافة إلى التهاب في الأذنين، لافتة إلى أنها لم تكن تعاني من أية أمراض قبل اعتقالها بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وبيّنت هيئة الأسرى، أن ما يزيد على معاناة الأسيرة نعالوة أنّها تعرّضت لتحقيق قاسٍ في بداية اعتقالها، وأن سلطات الاحتلال مارست بحقّ عائلتها سياسة العقاب الجماعي؛ إذ اعتقلت زوجها ونجلها وبناتها الثلاثة وزوج إحداهنّ، وأطلقت سراحهم لاحقاً، فيما أبقت على اعتقال زوجها ونجلها حتى اللحظة، وتواصل حرمانها من زيارة ابنتين من بناتها لها، علماً أن سلطات الاحتلال كانت قد اغتالت نجلها الشهيد أشرف نعالوة خلال فترة اعتقالها.

يذكر، أن الأسيرة نعالوة محكومة بالسّجن لمدة (18 شهراً).

#الأسيرة وفاء نعالوة #اسرى #سجون الاحتلال

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