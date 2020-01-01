  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المستشار القضائي للكنيست: لا يمكن مناقشة طلب نتنياهو للحصانة حاليا

الأحد 05 يناير 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار القضائي للكنيست: لا يمكن مناقشة طلب نتنياهو للحصانة حاليا


القدس المحتلة / سما /

قدم إيال يانون المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، رأيا قانونيا قال فيه "إنه لا يوجد حاليا أي دوافع لتشكيل لجنة خاصة لبحث طلب الحصانة الذي قدمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي في ظل لوائح الاتهام الموجهة إليه بالفساد".

وبين يانون - كما ذكرت قناة 12 العبرية - في رأيه القانوني، أنه لا يمكن مناقشة الطلب حاليا في ظل فترة الانتخابات التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وهاجم ميكي زوهار من قادة حزب الليكود، يانون بعد أن أعلن عن رأيه القانوني، معتبرا أن ذلك سيسمح للكنيست بأن يتحول أداة لليسار في الحملة الانتخابية. واصفًا ما يجري بأنه "وصمة عار".

فيما رحبت أحزاب من الوسط واليسار بالرأي القانوني للمستشار القضائي للكنيست، معتبرةً إياه بأنه قرار صائب يجب البناء عليه بتشكل لجنة لحرمان نتنياهو من الحصانة نهائيا.

ويأتي ذلك في وقت قرر فيه حزب أزرق- أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس تقديم طلب لتشكيل لجنة خاصة لمنع نتنياهو من الحصول على الحصانة، خاصةً وأن أحزاب مختلفة ترفض منحه إياها.

#الكنيست الإسرائيلي #حصانة نتنياهو #نتنياهو #الليكود

الأكثر قراءة اليوم

الامطار تغرق شوارع بقطاع غزة

استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين بالصواريخ

الكشف عن مضمون وصية قاسم سليمانى الخطية لزوجته.. تعرف عليها

صور: زوج نانسي عجرم يقتل لصّاً حاول سرقة منزلهما واصابتها بجروح

بسملة خامنئي على "تويتر" بعد مقتل سليماني تثير حيرة المغردين

ما علاقة تل أبيب بمقتل سليماني؟ .. ماذا جرى بفيلا بغداد؟

المالية: صرف رواتب موظفي غزة والضفة وباقي المستحقات اليوم كالتالي ..

الأخبار الرئيسية

1035736067

طهران: سنرد على مقتل سيلماني وبعدها سنسعى ألا يسبب الرد حربا

السعودية: واشنطن لم تقم بمشاورتنا قبل عملية اغتيال سليماني

20200105102226

رغم تحذيرات محلية ودولية : لجنة إسرائيلية تبحث ضم غور الأردن

1578153943829547400_0

صحيفة : «حماس» تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة

كوماندوز

إسرائيل تزعم : حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة لغزة عبر البحر