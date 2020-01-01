المستشار القضائي للكنيست: لا يمكن مناقشة طلب نتنياهو للحصانة حاليا

القدس المحتلة / سما /

قدم إيال يانون المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، رأيا قانونيا قال فيه "إنه لا يوجد حاليا أي دوافع لتشكيل لجنة خاصة لبحث طلب الحصانة الذي قدمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي في ظل لوائح الاتهام الموجهة إليه بالفساد".

وبين يانون - كما ذكرت قناة 12 العبرية - في رأيه القانوني، أنه لا يمكن مناقشة الطلب حاليا في ظل فترة الانتخابات التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وهاجم ميكي زوهار من قادة حزب الليكود، يانون بعد أن أعلن عن رأيه القانوني، معتبرا أن ذلك سيسمح للكنيست بأن يتحول أداة لليسار في الحملة الانتخابية. واصفًا ما يجري بأنه "وصمة عار".

فيما رحبت أحزاب من الوسط واليسار بالرأي القانوني للمستشار القضائي للكنيست، معتبرةً إياه بأنه قرار صائب يجب البناء عليه بتشكل لجنة لحرمان نتنياهو من الحصانة نهائيا.

ويأتي ذلك في وقت قرر فيه حزب أزرق- أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس تقديم طلب لتشكيل لجنة خاصة لمنع نتنياهو من الحصول على الحصانة، خاصةً وأن أحزاب مختلفة ترفض منحه إياها.