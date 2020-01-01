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زراعة غزة: 42% ملم نسبة الأمطار وبيت لاهيا الأعلى هطولًا

الأحد 05 يناير 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: 42% ملم نسبة الأمطار وبيت لاهيا الأعلى هطولًا


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الزراعة اليوم الأحد، بأن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بلغ متوسطها 42% ملم بكمية 45.4 مليون متر مكعب، فيما بلغ متوسط الهطول لكافة المناطق 157.5 ملم.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن منطقة بيت لاهيا شمال القطاع سجّلت أعلى نسبة هطول بكمية بلغت 118 ملم، أشارت إلى أن عدد أيام هطول الأمطار لهذا الموسم بلغت حتى اللحظة 13 يوما.

ودعت الوزارة المزارعين كافة للاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية في الزراعة وعدم اهدارها.

من جهة اخرى قامت الطواقم التفتيشية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة رفح وبمشاركة لجنة الأمن والسلامة بالمحافظة المتمثلة بوزارة الاقتصاد ومباحث التموين والطب الوقائي ووزارة الزراعة و مندوب مؤسسة بكدار ومندب منظمة أوكسفام (OXFAM)،بمتابعة المزارعين الذين يقومون بري مزروعاتهم من المياه المعالجة بعد المعالجة.

حيث تم اخذ عينات من التربة والمزروعات، بهدف التأكد من سلامة وصحة المنتوجات الزراعية، من اجل الحافظ على امن وسلامة الموطنين.

#زراعة غزة #امطار #بيت لاهيا

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