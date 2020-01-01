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بيت فلسطين يستقبل الأسير المحرر ضرغام الاعرج

الأحد 05 يناير 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل منيب رشيد المصري في بيت فلسطين الأسير المحرر ضرغام الأعرج الذي تحرر مؤخرا بعد تسعة عشر عاما من الأسر .

وشارك في اللقاء مجموعة من وجهاء نابلس وممثلي عن اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس وعائلة المصري .

ورحب منيب رشيد المصري بالضيف مهنئا بتحرره من سجون الاحتلال ومشيدا بتضحياته وتضحيات الحركة الأسيرة عبر التاريخ موجها التحيات لكافة الأسرى متمنيا لهم الإفراج العاجل .

وتحدث عبد الرحيم الحنبلي باسم مدينة نابلس مرحبا بالضيوف ومتحدثا عن تاريخ النضال في نابلس وتضحيات أهلها كجزء من تضحيات الشعب الفلسطيني ، وثنى الحنبلي على نضالات الحركة الأسيرة وصمودهم في وجه الظلم والاحتلال ، مشيدا بالأسير ضرغام الأعرج الذي لم يتأثر بسنوات الاعتقال الطويلة وخرج ليجدد خدمة أهله ووطنه .

وتضمنت الزيارة جلسة حوارية حول تجربة الأسير ضرغام الأعرج وظروف الأسرى وتفاصيل حياتهم اليومية وقد لاقت تفاعل المشاركين بشكل الكبير .

وبعدها تجول المشاركون في جناح الذاكرة الذي يروي قصة الشعب الفلسطيني ومعاناته وبطولاته عبر التاريخ وفي الختام تم تكريم الأسير ضرغام الأعرج.

#ضرغام الاعرج #منيب المصري

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